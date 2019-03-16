شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحن بصدد إطلاق نسخة جديدة من منتجات مؤتمرات الشباب المصرية، حيث يلتقي على أرض مصر ووسط شبابها شباب من أبناء دولنا العربية الشقيقة وقارة أفريقيا الواعدة».

وأضاف «السيسي»، أثناء كلمة في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان: «سوف نتحاور باحثين عن الغد الواعد، متطلعين إلى مستقبل عنوانه السلام والمحبة، متمنين عالمًا بلا صراع أو نزاع».

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وتابع: «الأمل معقود على عزيمة شبابنا في تجاوز التحديات المحيطة بدولنا العربية والأفريقية، وهم بحماسهم سوف يكونون الرقم الفاعل في معادلة بناء المستقبل».

وذكر أن مؤتمر شباب العالم أصبح منصة حوارية بين كل شباب العالم والثقافات، معقبا: «يحيا شباب مصر ويحيا شباب العالم العربى».

وأضاف السيسي: «وضعنا شبابنا على رأس أولوية الفئات التي تحظى بالاهتمام والرعاية ومصر تعتز بانتمائها العربى والأفريقى وتدعم دومًا روابط الإخاء بين جميع أشقائها».