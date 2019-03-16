شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد، مساء اليوم السبت، العشرات من الشباب المشاركين على الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، والذي تبدأ أولى فعالياته باحتفالية «تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي»، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، بمدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي» عام ٢٠١٩.

ومن المقرر أن يبدأ الملتقى أولى فعالياته باحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بحضور عدد من القادة العرب والأفارقة، وموسى محمد فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي سيلقي كلمة ممثلاً عن الاتحاد بالجلسة الافتتاحية، والسفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للمفوضية.

يأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية بنوفمبر 2018 بمدينة السلام، شرم الشيخ، والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.