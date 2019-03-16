شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ملتقى الشباب أصبح منصة حوار يشهدها العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه «لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجه الإنسانية، فقد أصبحت مشاهد اللاجئين وصرخات الأطفال معتادة، وجزءًا من حياتنا اليومية».

وأشار السيسي، خلال كلمته في احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، على هامش ملتقى الشباب العربي والأفريقي، إلى أن مصر بصدد مواجهة تلك التحديات، حيث إنه تم وضع الشباب على أولوية اهتمامات الدولة، مؤكدا أن المؤتمرات الوطنية للشباب نجحت في تحقيق حالة متكاملة من الحوار. وأضاف أن ملتقى شباب العالم أصبح منصة حوار يشهدها العالم، لافتًا إلى أن مصر متطلعة لمستقبل واعد لشباب العالم.

وقال السيسي: «اسمحوا لي أن أدين الحادث الإرهابي في نيوزيلاندا بكل ما لدينا من قيم ومبادئ وإنسانية». وتابع: «نقول من مصر إننا ضد كل أشكال التطرف والإرهاب، ونؤكد من مصر وأفريقيا أننا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية».