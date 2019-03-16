شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب حضور احتفالية «الاتحاد الأفريقي» بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا نيوزيلاندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس السيسي حضور احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث الهجوم على مسجدي نيوزيلاندا، أمس. وأدان «السيسي» الحادث، قائلا: «نحن ضد التطرف والإرهاب.. مصر تشجب، وتقاوم كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية».

وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي»، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار 3 أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.