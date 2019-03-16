شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: مصر قادرة على إضافة المزيد من النجاحات في القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد كلمة أشاد فيها بدور مصر الريادي في القارة السمراء، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأكد موسى فكي، خلال كلمته في حفل تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي المنعقد على هامش الملتقي العربي الأفريقي بأسوان، اليوم، السبت، أن مصر وخلال ترؤسها لهذه الدورة قادرة على إضافة المزيد من النجاحات في القارة السمراء، خاصة بعد أن تم قطع شوط كبير في إنهاء النزاعات في أفريقيا.

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كما وجه رسالة إلى الشباب المشارك مفادها أن الشباب قادر على مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القارة السمراء، مشددا على ضرورة أن يتعامل الشباب مع هذه التحديات بقدر كبير من الحماس والفكر، خصوصا الإرهاب والتطرف.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال الاحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي بأسوان- عن ثقته في رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي لما يتسم به من حسم وحكمة ونفاذ بصيرة وجدارة في الريادة.

وأشار «فكي» إلى أن قرار زعماء الاتحاد الأفريقي بوقف كل الصراعات بالقارة بحلول 2020 يشكل التحدي الأكبر، معربا عن تطلعه بتنفيذ أعمال وتطلعات الواردة في الأجندة 2063. وشدد على أن إصلاح الإنجاز المؤسسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لضريبة 0.2% لهو شرط لا غنى عنه لاستقلالنا المالي والسياسي، ووسيلتنا في التحرك وفقا لتطلعات شعوبنا في القارة السمراء.

وتابع رئيس المفوضية قائلا: «اسمحوا لي أن أبرز السمات المشتركة لشبابنا العربي والأفريقي، فإننا نواجه نفس التحديات المشتركة في التكوين والمخاطر الهجرة وغزو المذاهب الهدامة والإرهاب والشذوذ الفكري والديني، ومن أجل تحقيق تطلعاتكم المشروعة، أثق بأن الاتحاد الأفريقي سيظل المرافق الأول عنكم في كفاحكم هذا».