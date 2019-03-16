شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي: السيسي له خبرات وسحر خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سارة أجبور، رئيس مفوضية الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، إن تطلعات القارة الأفريقية تعتمد على تنمية أطفال وشباب القارة.

وأضافت «أجبور»، خلال كلمتها على هامش احتفالية رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، أن الدول الأعضاء تبنت قرارًا بزيادة نسبة تعيين الشباب إلى 35% في الاتحاد الأفريقي، مؤكدة أنها تعمل مع كل الإدارات في الاتحاد لكي تُمكّن الشباب.

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ووجهت «أجبور» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقى، قائلة: «سيادة الرئيس لديك خبرات وسحر خاص سيضاف إلى الاتحاد الأفريقى.. أفريقيا تريد أن تكون قارة شابة ونتمنى لك كل الخير ونقول إنه سيكون مثل الألماس في يدك خلال قيادتكم للاتحاد.. وأريد لشباب أفريقيا أن يصفقوا لك».

ولفتت إلى أن الشباب الأفريقي قادر على تحقيق التنمية الشاملة في قارته السمراء، مؤكدا أن الاتحاد الأفريقي يسعى دائما إلى إعطاء الشباب فرصتهم من أجل القيام بدورهم.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي سيعمل وخلال ترؤس مصر للدورة الحالية، قادر على تمكين الشباب في بلدانهم من أجل النهوض بها، مؤكدة أن الاتحاد سينظم في شهر أبريل المقبل ملتقى للشباب الأفريقي ليرسخ مفهوم المشاركة والتعاون.

وأضافت أن كل القطاعات في الاتحاد الأفريقي حريصة على التنسيق والتعاون مع بعضها البعض من أجل إنجاح هذه المنظومة الأفريقية التي تمثل عنوان القارة، مؤكدة أن هناك تعاونا كبيرا بين الاتحاد الأفريقي والقطاع الخاص الاستثماري من أجل إعطاء الفرصة الأكبر للشباب.