شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «كاف»: محمد صلاح يعد نموذجًا لشباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أهمية الرياضة كعنصر أساسي في التقارب بين الشعوب الأفريقية والعربية، مقدما الشكر لمصر على الملتقى الذي يؤكد العمق الأفريقي لمصر.

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وأشاد أحمد، خلال كلمته في حفل تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي المنعقد على هامش الملتقى العربي الأفريقي بأسوان، اليوم السبت، بالشباب الأفريقي المشارك في الملتقى وكذلك المشارك في إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل في هذه القارة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب الرياضي يقدمون النموذج الذي يحتذى به في النجاح، مشيدا بقدرة مصر على استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ومؤكدا ثقته في نجاحها بتنظيم هذا الحدث الأفريقي المهم.

ولفت إلى أن اللاعب الدولي الكبير محمد صلاح وهو أفريقي يعد نموذجا لشباب العالم، معربا عن تمنياته لمصر دائما بالنجاح والتوفيق، مشيدا بتنظيمها لملتقى الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.