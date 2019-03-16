شكرا لقرائتكم خبر عن جولة نيلية للسيسي بأسوان رفقة الشباب العربي والأفريقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة نيلية بأسوان رفقة عدد كبير من الشباب العربي والأفريقي، خلال فعاليات الملتقى العربي الأفريقي.

ويشهد الرئيس السيسي احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ضمن فعاليات الملتقى العربي الأفريقي في أسوان، حيث يشارك أكثر من 1500 شاب في الملتقى.

وانطلق، مساء اليوم السبت، ملتقى الشباب العربي الأفريقي من مدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي»، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يشهد فعاليات ملتقي الشباب العربي الأفريقي بأسوان

الرئيس السيسي يشهد فعاليات ملتقي الشباب العربي الأفريقي بأسوان

الرئيس السيسي يشهد فعاليات ملتقي الشباب العربي الأفريقي بأسوان

الرئيس السيسي يشهد فعاليات ملتقي الشباب العربي الأفريقي بأسوان