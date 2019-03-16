شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تذليل كل العقبات لعودة جثامين «شهداء نيوزيلاندا» إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلاندا، لتذليل أي عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.

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وأضافت «مكرم» في تصريحات صحفية، السبت، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسي لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة رفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأشارت إلى أن السلطات النيوزيلاندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلاندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة «مصر الخير» لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمّل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، في إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدني.

وأوضحت «مكرم» أن الحكومة النيوزيلاندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كل الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرون أو مصابون، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلاندية.