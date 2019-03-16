شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة بقصر العيني: سرطان الثدي ثاني أنواع السرطان الأكثر انتشارًا بين المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني إنه: «طبقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عام ٢٠١٨ في مصر، يعد سرطان الثدي ثاني أنواع السرطان الأكثر انتشارًا بين السكان، حيث يمثل ١٧.٩% من كافة أنواع السرطان، كما يعد النوع الأكثر انتشارًا بين السيدات، حيث يمثل ٣٥% من إصابة السيدات بكافة أنواع السرطان».

وتابعت خلال مؤتمر حول أمراض السرطان: «في الشرق الأوسط، تشير التقديرات إلى أن نسبة مرضى سرطان الثدي تحت سن 50 عامًا تبلغ 50%، وعادة ما يتم تشخيص السيدات الشابة في مراحل متقدمة من الإصابة بالأورام، حيث تكون غالبية السيدات تحت سن 45 عامًا في المرحلة الثالثة من المرض، ومصابة بنقائل عقدية وأورام ثدي أكبر».

Advertisements

وقالت الدكتورة ميرفت مطر، أستاذ أمراض الدم بكلية طب القصر العيني: «على الرغم من خطورة مرض سرطان الثلاسيميا، فمن الممكن التحكم به إلى حد كبير في ضوء العلاجات الحديثة المتطورة لأمراض الدم، خاصة بعد طرح أدوية جديدة لخفض نسبة الحديد في الدم في شكل أقراص تؤخذ عن طريق الفم، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قامت بتوفير هذه الأدوية الجديدة.

وأكدت أن سرطان الدم الميلودي المزمن «CML» شهد خلال الـ50 عامًا الماضية طفرة علاجية ساهمت في تحويله من مرض غير قابل للشفاء إلا بإجراء عمليات زرع النخاع، إلى مرض يمكن الشفاء منه باستخدام العلاجات الموجهة، مما يعد انطلاقة طبية في علاج الأورام بصفة عامة، وأورام الدم بصفة خاصة، حيث انخفض تعداد المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع النخاع من 34% إلى أقل من 3% خلال الخمسة أعوام الماضية.

وأضافت أن «الدراسات قد أثبتت أن هذا الجيل الثاني من العلاجات الموجهة استطاع تحسين معدلات بقاء المرضى على قيد الحياة بنسب تصل إلى90%»، مشيرةً إلى أن المريض أصبح قادرًا على ممارسة حياته الطبيعية.

وقال الدكتور جافيركورتس، مدير برنامج سرطان الثدي في مستشفى جامعة فال ديبرون في برشلونة، إن هناك أهمية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي أملاً في تحقيق الشفاء الكامل من المرض، حيث ترتفع نسبة الشفاء بشكل ملحوظ في الحالات التي يتم اكتشافها مبكرًا.