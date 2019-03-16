شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مقر انعقاد أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، مقر انعقاد أولى فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي ينعقد بمدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي» على مدار ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تبدأ أولى فعاليات الملتقى باحتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بحضور عدد من القادة العرب والأفارقة، وموسي محمد فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي سيلقي كلمة ممثلاً عن الاتحاد بالجلسة الافتتاحية، والسفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للمفوضية.
ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية بنوفمبر 2018 بمدينة السلام، شرم الشيخ، والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.
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