شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكشف أهم التواريخ فى تعاقدات مسابقة المعلمين المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين الإجراءات التنفيذية الخاصة بملف المسابقة، منذ بداية الإعلان عنها وحتى الوقت الحالى، حيث أعلن أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 41 ألفا، ورسب 23 ألفا و697 شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما، مشيرا إلى أن الامتحان كان فى التخصص، ومع ذلك نسبة الرسوب جاءت 36% راسبا فى الامتحان.

وأشار إلى أن باب التظلمات من مرحلة فحص الملفات ما زال مفتوحا حتى اليوم، لأن الوزارة تعمل من أجل مصلحة المتقدمين، وهذا يثبت مدى المرونة التى تعمل بها الوزارة، لمعالجة كل المشاكل الخاصة بالمعلمين سواء فى تغيير المسمى الوظيفى، ومشكلة الاغتراب، وغيرها من المشاكل التى تواجههم إداريا ومهنيا، لذلك تم عمل مسح ميدانى شامل على مستوى الجمهورية للوصول فى النهاية إلى انتظام العملية التعليمية واستقرارها.

وأوضح الدكتور محمد عمر أن عدد الناجحين بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة بلغ 46 ألفا و940 ناجح وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسب وراسبة، مؤكدا أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالى للعمل سويا على تحسين مهارات المعلم الذى يتم تخريجه ليكون مواكبا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل وسوف توضع معايير مختلفة فى المسابقات القادمة.

وأضاف عمر أن الغائبين عن الامتحان بلغوا 5087 شخصا، وسوف تقوم الوزارة بإعطائهم فرصة ثانية للامتحان يوم الثلاثاء القادم، موجها كافة المتقدمين بالتوجه إلى مراكز الامتحان المعلن عنها فى الاخطار السابق أو أقرب مركز معتمد لهم بعد سداد الرسوم المقررة وقدرها 100 جنيه مصرى بالبنك الأهلى المصرى على رقم الحساب 154307041671900004 أو حساب هيئة البريد المصرى رقم 0135112000283818، وأيضا بالنسبة لمن رسب فى الاختبار ويريد إعادة الرصد حتى يوم الخميس القادم بعد سداد رسوم التظلم وهو 100 جنيه.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استعانت بجهات محايدة لوضع الامتحان وتصحيحه وأن النتائج سليمة مائة بالمائة، مشيرا إلى أن النتائج الخاصة باجتياز أو عدم الاجتياز سوف تعلن على صفحة التقديم الذى قدم عليها المرشحين على موقع الوزارة بالإضافة إلى إرسالها على البريد المسجل من المتقدم للاختبار..

وكشف عمر، أن هناك 941 فرصة عمل لم يتقدم لها أحد فى التعليم العام على مستوى 18 مديرية تعليمية، و1469 فرصة عمل لم يتقدم لها أحد بالتعليم الفنى على مستوى 23 مديرية، نظرا لدقة التخصص وندرته، موضحا أن عدد الشكاوى والتظلمات المقدمة ورقيا وإلكترونيا بلغت 3939 شكوى من المستبعدين، وقد تم تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة كافة الشكاوى وسوف يتم الانتهاء من عملها خلال الأسبوع الجارى وأن تقديم التظلمات متاح حتى الآن عبر الموقع الإلكترونى لحرص الوزارة على مصلحة المتقدمين، وأنه ليس هناك أى استثناء لأى متقدم.

وأضاف أن من يريد العمل لابد أن يلتزم بالقواعد والبيانات الصحيحة ويكون إنسان منضبط، والوزارة لن تتجاوب مع أى شكل من أشكال عدم الانضباط، موضحا أنه تم ضبط بعض التجاوزات فى إدارات مختلفة وتم تداركها وإصلاحها، وأن الوزارة سوف تقوم بمراجعة الـ65 ألف عقد مراجعة دقيقة وأيضا مراجعة كافة الشهادات لمعرفة صحتها مع الجهات المختصة، وسوف تتخذ إجراءات قانونية ضد الشخص المتجاوز.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم أن يوم الثلاثاء المقبل هو يوم امتحان المتغيبين عن الامتحانات، ومن يوم الثلاثاء القادم وحتى الخميس سيتاح للمتقدمين استكمال أوراقهم، أما لمن لم يكن له الحظ فى العمل بعد هذه المسابقة ويريد استرجاع واستلام أوراقه الرسمية من الإدارات فقد تم تحديد الميعاد من بداية 15/4/2019 لمن يريد استلام ملفاته.

وأشار نائب الوزير إلى أن هناك صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى يمكن لجميع المتقدمين التواصل مع الوزارة من خلالها بدلا من المواقع المنتشر بها الشائعات فقط وتستهدف البلبلة أو بيع الوهم لنشر إعلانات أو خلافه؛ رابط الصفحة: www.facebook.com/egypt.moe

Advertisements

وعرض عمر ملف يتضمن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة لضم المدة وتغيير المسمى الوظيفى وتقليل الاغتراب سواء الداخلى بين الإدارات او الخارجى بين المحافظات كأحد أهداف ومخرجات هذه المسابقة التى تنفذها الوزارة حاليا للقضاء على تلك التحديات التى تواجه المعلمين.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أهم التواريخ فى المسابقة على النحو التالى:

1- النتيجة ستعلن غدا الأحد على موقع الوزارة مساءا وسترسل على البريد الإلكترونى المسجل.

2- يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم اختبار المتغيبين.

3- يوم الثلاثاء المقبل حتى الخميس سيتاح للمتقدمين غير المستوفين أوراقهم أن يسلموا الأوراق إلى المديرية (ليس الإدارة) لضمها للملف ومراجعة الملف مرة أخرى.

4- تم تشكيل لجنة بالوزارة لفحص التظلمات المقدمة من المتقدمين المستبعدين وسيتم الرد عليها خلال هذا الأسبوع.

5- مواعيد التعاقد مع من وقع عليهم الاختيار سيكون بداية من يوم الثلاثاء لمدة أسبوع

6- سيعلن إتاحة التظلمات فى نتائج الاختبارات بداية من يوم الاثنين ولمدة أسبوع بعد سداد الرسوم المقررة والمراجعة ستكون بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع القادم.

7- استلام الملفات لغير المستوفين الشروط ستبدأ من يوم 15 أبريل.