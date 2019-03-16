شكرا لقرائتكم خبر عن النور مكانه القلوب.. شاهد أول فريق للمكفوفين بالإنشاد الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قهرنا إعاقتنا منذ طفولتنا ولم نستلم بما نحن فيه من ظلام بتلك الكلمات بدأ فريق الإنشاد الدينى للمكفوفين ل"دوت مصر" وهم كل من " محمد محمد الهادى " و"أحمد عبد المؤمن " و" احمد محمد رضا"

وقال فريق المكفوفين للانشاد الديني إعاقتنا لم تهزم احلامنا من صغرنا وكانت دافع لنا من1 البداية فى أول خطوات حياتنا وهي الاصرار على دخول المدارس الابتدائية واستكمال مراحل التعليم المختلفة مثل أى شخص طبيعي حتى دخلنا الجامعة وحصلنا على أعلى الشهادات ولم نكتفى عند ذلك .

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وأضاف الفريق مع استكمالنا للتعليم الجامعى جميعنا نحفظ القرأن الكريم وحاصلين على إجازه وخلال مراحل حفظ القرأن تعرفنا على بعضنا لآننا من قرية واحدة وتوطدت علاقتنا حتى فكرنا فى عمل فريق للإنشاد الديني وهنا كانت أمامنا تحديات وتغلبنا عليها بالإصرار والعزيمة .

وأكد الفريق تحدثنا مع مدير مركز شباب قريتنا العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية عن هوايتنا واستمع لأصواتنا حتى أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مسابقة "الحلم المصرى " لذوى الاحتياجات الخاصة وأخبرنا وقتها مدير المركز وقدمنا فى المسابقة فرع الإنشاد الدينى وحصلنا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وكرمتنا وزارة الشباب بميداليات برونزية وشهادات تقدير ونتمنى في المسابقات القادمة أن نحصل على المركز الأول .

وقال ياسر صابر رئيس مجلس ادارة مركز شباب العبادله بطوخ كنت أشاهد الثلاث شباب المكفوفين أثناء جلوسهم بالمركز بنشدون قصائد دينية ويتدربون سويا على ذلك فحاولت التعرف علي أحلامهم وشعرت بأنهم قادرون على تحقيق ذلك الحلم مما شجعنى على دخولهم مسابقة الحلم المصري لذوى الاحتياجات الخاصة وحصلوا على المركز الثالث على مستوى الجمهورية .