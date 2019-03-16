شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية منددا بحادث نيوزيلندا الإرهابى:"الإرهاب لا دين له" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيت العائلة المصرية، إنه تابع ببالغ الأسى الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف المصلين بمدينة "كرايست تشير" بنيوزيلاندا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة والذى راح ضحيته حوالى خمسين شخصًا، فضلا عن إصابة العشرات.

وأدان بيت العائلة المصرية فى بيان هذا العمل الإرهابى الغاشم، مؤكدًا على أن الإرهاب لا دين له وأن الشعوب لن تجنى من ورائه إلا مزيدا من الاحتقان الذى يهدد الأمن والاستقرار ويعلى من خطاب الكراهية ويشجع على العنف والإرهاب.

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وأهاب بيت العائلة المصرية بوسائل الإعلام انتهاج ما ينمى ثقافة المواطنة والعيش المشترك ونبذ العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله والاستناد إلى تعاليم الأديان السمحة التى ما جاءت إلا بالخير للإنسانية جمعاء، سائلًا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن بالشفاء على المصابين.