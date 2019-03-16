مقتل سيدة وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قتلت ربة منزل، وأصيب 3 أشخاص آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية العزيزة بالبدرشين في الجيزة.

وكشفت معاينة العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث العياط والبدرشين، اليوم السبت، أن القتيلة البالغة من العمر 54 سنة، تلقت طلقة بالرأس، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

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ومازال المصابون الثلاثة يخضعون للعلاج حتى الآن.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلافات جيرة بين عائلتي "أبي تركي" و" أبي عبدالله"، وراء الحادث.

وعززت قوات الأمن من تواجدها بمنطقة الواقعة لملاحظة الحالة الأمنية، فيما وجه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة.