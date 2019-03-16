محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
قتلت ربة منزل، وأصيب 3 أشخاص آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية العزيزة بالبدرشين في الجيزة.
وكشفت معاينة العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث العياط والبدرشين، اليوم السبت، أن القتيلة البالغة من العمر 54 سنة، تلقت طلقة بالرأس، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لإنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
ومازال المصابون الثلاثة يخضعون للعلاج حتى الآن.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلافات جيرة بين عائلتي "أبي تركي" و" أبي عبدالله"، وراء الحادث.
وعززت قوات الأمن من تواجدها بمنطقة الواقعة لملاحظة الحالة الأمنية، فيما وجه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سيدة وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالبدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.