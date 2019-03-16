مايا مرسي تشيد باحتفاء الخارجية بيوم المرأة المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بتخصيص وزير الخارجية سامح شكري، احتفال الوزارة هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية، الذي يوافق 15 مارس من كل عام، للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي.

وأعربت مايا مرسى، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن سعادتها وامتنانها لاهتمام الوزارة بتقدير دور المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي، وإبراز جهودها ونجاحاتها منذ إقدامها على العمل الدبلوماسي في أوائل ستينيات القرن الماضي، وحرص الوزارة على تقديم الوجه المشرف للمرأة المصرية، مؤكدة سعادتها بتزامن تخصيص الوزارة هذا العام للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي مع احتفالات المجلس بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية.

وأشادت رئيسة المجلس بالفيديو الذي أعدته وزارة الخارجية بهذه المناسبة بعنوان "المرأة في الدبلوماسية المصرية.. عمل وجهد من أجل الوطن" لتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في العمل الدبلوماسي، سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة الوطن.