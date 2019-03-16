مفوضية الموارد البشرية: افتتاح منتدى شباب أفريقيا للتعليم أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم

قالت سارة أنيانج، مفوضة الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، إنه حان الوقت أمام قارة أفريقيا للانطلاق، مؤكدة أن الشباب يستحق تعليم بجودة عالية.

جاء ذلك في كلمتها خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أنيانج، أنه حان وقت دعم أجندة أفريقيا 2063 إلى الأمام، من خلال إعطاء شباب القاهرة الفرصة المشاركة في تنفيذ هذه الخطة، وتحقيق أفريقيا التي نريدها.

Advertisements

ولفتت إلى أن الاتحاد الأفريقي يضع في أولوياته التعليم كجزء من استراتيجته، لذا قام رئيس المفوضية بتعيين الشابة أية الشربيني، وإنشاء مجلس استشاري للشباب 2019 في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأعلنت أنيانج استضافة منتدى للشباب في أبريل 2019 بأديس أبابا يركز على تمكين وتوحيد الشباب، بمجالي التعليم وريادة الأعمال.

وطالبت أن يصبح 2019 عام الشباب والتنمية بقيادة الرئيس السيسي.