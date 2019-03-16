شاب مغربي: أفريقيا قارة الفرص وعلينا الاستفادة من مواردنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمد الطاهري، أحد الشباب المشاركين بملتقى الشباب العربي الأفريقي من المملكة المغربية، إن الملتقى يتيح الفرصة المتميزة للقاء مجموعة من الشباب العربي والأفريقي التي تعزز من الهوية العربية والأفريقية.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، في مستهل أعمال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الطاهري: "جئت لإرسال رسالة قوية للعالم من أرض مصر، بأن الشباب العربي والأفريقي هم من سينهضون بهذه المنطقة، وهذا الملتقى تأكيد على أهمية التواصل بين الشباب من أجل الحوار المتواصل وتبادل الأفكار ووجهات النظر".

وتابع الطاهري: "التقلبات التي تشهدها الدول العربية والأفريقية تحتاح إلى خلق مناخ جديد يرتكز على التعاون وإزالة كافة الحواجز والمعوقات التي تعرقل مسيرة العلاقات العربية والأفريقية لتعظيم المصالح المشتركة بين العالمين العربي والأفريقي، ويجب علينا أن نعتمد على مواردنا ونستغل الفرص والموارد في دولنا، وأفريقيا هي قارة الفرص، ولابد من تبادل الخبرات لتعظيم المنفعة المتبادلة بيننا، والشباب هم القوة الكامنة لكل منطقة، ولابد من إرساء قيم التعايش وإرساء التسامح الديني والعرقي والثقافي".

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وطالب بضرورة المضي قُدمًا لخلق أطر جديدة لدفع سبل التعاون والتكامل بين العرب والأفارقة.

وانطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي" وتمتد فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما.