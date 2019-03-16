أخبار مصر | للمرة الثانية.. مجلس نقابة الصحفيين بلا مرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. مجلس نقابة الصحفيين بلا مرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من المشاركة الكبيرة للمرأة، سواء في التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أو الترشح لعضوية المجلس، إلا أن مجلس النقابة للمرة الثانية بلا صحفية واحدة.



ومنذ سنوات، بدأت مطالب بتخصيص كوتة للمرأة داخل مجلس النقابة، وذلك مع بدء التفكير في تعديل قانون النقابة الحالي، والذي يضمن حق تمثيل المرأة داخل مجلس النواب، أسوة بمجلس النواب، ومع ارتفاع نسبة السيدات العاملات بمجال الصحافة عن الأعوام الماضية.



وشهدت نقابة الصحفيين طوال تاريخها، سيدات لهن باع بالعمل النقابي، خضن معارك ضارية مع المجلس والجمعية العمومية، وبحثن عن حرية النقابة والقلم، وكانوا خير مثال للمرأة داخل نقابة الصحفيين.



وشارك بانتخابات التجديد النصفي الماضية 12 صحفية خضن المعركة على عضوية المجلس، وصحفيتان لمقعد النقيب، بينما خضن الانتخابات هذه المرة 10 صحفيات على عضوية المجلس، وصحفية لمقعد النقيب.

آخر سيدة بمجلس النقابة

وشهد مجلس نقابة الصحفيين آخر سيدة عضوة في مجلس الكاتب الصحفي يحيى قلاش 2015-2016، وهي حنان فكري، ولم يشهد المجلس نجاح صحفية في المجلسين بعد ذلك، على الرغم من المشاركة الواسعة لهن.



وخاضت حنان فكري المعركة مع المجلس خلال اقتحام قوات الأمن للنقابة في 2016، وظلت من المدافعين عن النقابة خلال تلك الفترة.

المرأة في مجلس 2017-2018

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وترشحت خلال انتخابات التجديد لعام 2017 12 سيدة لعضوية المجلس، وهن: "حنان فكري، رضوى عبداللطيف، فاطمة الحاج، دعاء النجار، مروة الحداد، شيماء مصطفى، سمر الدسوقي، عبير المرسي، محاسن السنوسي، إكرام منصور، سامية أبوالنصر، بسنت ماجد"، وترشحن على مقعد النقيب: "جيهان الشعراوي، نعيمة راشد".



وعلى الرغم من اقتراب بعضهن للفوز، إلا أن المجلس لم يشهد حضورًا للمرأة، ولم يحالف الحظ أيهن في الفوز.

المرأة في مجلس 2019-2020

وبرغم من المنافسة القوية التي خاضتها الصحفيات هذه المرة، وحصولهن على عدد أصوات كبير، إلا أنهن لم يحظين بعضوية المجلس للمرة الثانية على التوالي.



وترشح على عضوية المجلس 10 صحفيات، هن: "أسماء عصمت، أماني عبدالله، أميرة العادلي، إيمان كامل، إيمان عوف، حنان فكري، دعاء النجار، فاطمة مصطفى، مريم جبل، محاسن السنوسي"، ترشحت على مقعد النقيب: "سمية العجوز".

كوتة للمرأة داخل مجلس نقابة الصحفيين

وطالب العديد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بتخصيص كوتة للمرأة داخل القانون حال تعديله، بما يضمن المساواة داخل المجلس، يتم تخصيص مقعد للمرأة لكل 6 مقاعد؛ بحيث تترشح المرأة على مقعد منفصل لها بكل انتخابات للتجديد.



وتبنت برامج عدد من المرشحين بانتخابات التجديد هذه المرة، مطالب بتخصيص كوتة للمرأة، أسوة بانتخابات البرلمان، ما يعكس وعي الصحفيين.



وبناءً على تخصيص تلك الكوتة للمرأة، يتم استحداث لجنة للمرأة داخل النقابة، لبحث أزمات الصحفيات ومشكلاتهن ومطالبهم، وذلك بعد زيادة عددهن داخل المهنة مؤخرًا، والذي أصبح ينعكس على اختيارات الجمعية العمومية ويؤثر فيها.