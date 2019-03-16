أخبار مصر | برلماني عن ملتقى الشباب العربي الإفريقي: يناقش القضايا المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن ملتقى الشباب العربي الإفريقي: يناقش القضايا المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إن منتدى الشباب العربي الأفريقي، بمحافظة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتى تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، وبمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مؤكدا أن المنتدى فرصة لبناء جسور قوية للعلاقات بين الشباب العربى والأفريقى.

وأشار "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، إلى أن الملتقى يأتي للتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات العربية والأفريقية، وتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر بين الشباب المصري والعربي والإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المشتركة بين مجتمعات الدول العربية والأفريقية، ووضع حلول لبعض المشكلات المشتركة التي قد تمس المنطقتين.

وتنطلق فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار 3 أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.

ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.