أخبار مصر | Al Ahli Star Star مشاهدة مباراة الاهلي اليوم yalla shoot رابط بدون تقطيع (افريقيا يا اهلي)

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Al Ahli Star Star مشاهدة مباراة الاهلي اليوم yalla shoot رابط بدون تقطيع (افريقيا يا اهلي)
الأهلي تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري في مباراة الذهاب بهدف لمثله على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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