أخبار مصر | وزير الدفاع يزور المرضى بالمستشفيات العسكرية.. ويأمر بتوفير كافة الإمكانيات لهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يزور المرضى بالمستشفيات العسكرية.. ويأمر بتوفير كافة الإمكانيات لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة عدد من المرضى والمصابين والذين يخضعون للعلاج حالياً بالمستشفيات العسكرية، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأعرب القائد العام عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، وأمر بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم.

ومن جانبهم أعرب المرضى والمصابين عن خالص إمتننانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التى تُقدم لهم ولأسرهم ، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.