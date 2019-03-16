أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يهنئ نقيب الصحفيين الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يهنئ نقيب الصحفيين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الدكتور ضياء رشوان على ثقة الصحفيين وفوزه بمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي التي شهدتها النقابة أمس.

وقدم المصريين الأحرار التهنئة لأعضاء المجلس الذين فازوا، كما هنأ جموع الصحفيين على مجلسهم الجديد متنمنين التوفيق والسداد والنجاح للمجلس الجديد في تحقيق أحلام وطموحات ينتظرها الصحفيون.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن أسماء الفائزين بعضوية مجلس النقابة.

وجاءت الأسماء كالتالي

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تحت السن:

1- محمود كامل وحصل على 2107 صوت

2- حماد الرمحي وحصل على 1288 صوت

3- محمد يحيى يوسف 1154 صوت

فوق السن:

1- خالد ميري وحصل على 2003 صوت

2- محمد شبانة وحصل على 1961 صوت

3- هشام يونس وحصل على 1475 صوت

وكانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، ورفعت رشاد منافسه الأول حصل على 1585 صوت.