أخبار مصر | انطلاق الدورة التثقيفية الـ7 للأئمة بمشاركة 200 إمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة التثقيفية الـ7 للأئمة بمشاركة 200 إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد السيد غانم المشرف على الدورة التثقيفية السابعة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات تنطلق الْيَوْمَ السبت الدورة التثقيفية السابعة للأئمة، ويشارك فيها نحو (٢٠٠) إمام من مختلفي محافظات الجمهورية وتستمر إلى يوم الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها؛ حيث يتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية للتبصير بمخاطر الإدمان والوقاية منه.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، في مناقشة القضايا التي تمس الواقع المعيش، ويحاضر فيها علماء الدين وخبراء متخصصون.