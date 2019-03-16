أخبار مصر | وزيرة الهجرة: هناك متابعة مستمرة مع أسر شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: هناك متابعة مستمرة مع أسر شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، لتذليل أي عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسي لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات.

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وأضافت أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير" لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، في إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدني.

وأشارت مكرم إلى أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كافة الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين او مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.

ووقع حادث إرهابي على مسجدين، أثناء صلاة الجمعة، فى نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل نحو 49 شخصاً، وإصابة العشرات.