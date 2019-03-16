أخبار مصر | متحدث البرلمان عن حادث نيوزيلندا: يجب الإسراع في الأخذ برؤية مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان عن حادث نيوزيلندا: يجب الإسراع في الأخذ برؤية مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي نفذه أحد الأشخاص ضد المصلين الأبرياء داخل "مسجد النور" في شارع دينيز في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة واصفا هذا الحادث بالمجزرة التي تدق ناقوس الخطر أمام الأوروبيين بخطورة ظاهرة الإرهاب الأسود.

وقال "حسب الله"، فى بيان له اليوم، إن المسلح حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية ويدعى برنتون تارانت، دخل إلى المسجد يحمل سلاحا آليا، وأخذ يطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك من دون أي مقاومة وبعد 3 دقائق متواصلة من إطلاق النار على المصلين داخل المسجد، خرج المسلح لإعادة تلقيم سلاحه بالذخيرة التي كانت في سيارته خارج المسجد، قبل أن يعود للمسجد ثانية ويواصل إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد ٤٩، وإصابة ٥٠ شخصًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، أن هذا الحادث أكد للعالم كله أنه يجب الإسراع في الأخذ برؤية مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ العالم كله من خطر ظاهرة الإرهاب، التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.