أخبار مصر | "خارجية البرلمان": منتدى شباب العرب وأفريقيا يأتي تنفيذا لمؤتمر شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية البرلمان": منتدى شباب العرب وأفريقيا يأتي تنفيذا لمؤتمر شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن منتدى شباب العرب وأفريقيا، يأتى تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، وبمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، مؤكدا أن المنتدى فرصة لبناء جسور قوية للعلاقات بين الشباب العربى والأفريقى.

وأكد "الخولي"، فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ورش العمل والجلسات ستركز على التكامل الأفريقى والعربى وعلى العديد من القضايا التى تمس المنطقة العربية والأفريقية، كما تركز الجلسات على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والسلم والأمن فى منطقة الساحل.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية إلى أن الموضوعات تهدف لدعم الابتكار والبحث العلمى فى البلدان العربية والأفريقية، مؤكدا أن أهمية المؤتمر تأتى من أهمية المكان حيث ينطلق من أسوان عاصمة الشباب الأفريقي تلك المحافظة الحاضنة للحضارة الفرعونية القديمة والثقافة الافريقية"، مضيفًا: "هنا تجتمع كل الحضارات الثقافية والعربية والمنتدى فرصة نحو انطلاق آفاق أوسع للوصول إلى مستقبل مزدهر لمجتمعاتهم وجيل كامل من مختلف الدول العربية والأفريقية".