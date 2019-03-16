أخبار مصر | وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "القومية للأنفاق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "القومية للأنفاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعي، منوها إلى أنه على كافة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعظيم كافة الإمكانات المتاحة والاستغلال الأمثل لها لزيادة موارد هذا المرفق الحيوي الهام، مؤكدًا أنه من حق المواطن دائمًا أن يقدم له خدمة جيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لعدة ساعات عقده الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وبحضور كل من رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفني والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة في مقر هيئة الأنفاق وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق حيث استعرض الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمخطط الإنتهاء منها في 2023 وتابع معدلات تنفيذ الجزء الثاني من المرحلةالرابعة للخط الثالث حيث وجه وزير النقل بتكثيف الأعمال لتشغيل محطتي (النزهة وهشام بركات) من 4B نهاية هذا العام على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020 بالاضافة الى متابعة خطة هيئة الأنفاق لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث حيث تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أولى القطارات في ابريل 2020.

واستعرض وزير النقل المخطط الخاص بتطوير وإعادة تأهيل الخط الاول للمترو وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وكذلك إنشاء ورشة كوتسيكا تدخل ضمن خطة تطوير الخط الاول كما ان مشروع توريد 6 قطارات جديدة يدخل ضمن خطة تطوير الخط الثاني

وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ القطار المكهرب السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان أوضح رئيس هيئة الأنفاق ان المشروع في مرحلة تفعيل القرض ومرحلة تحويل المرافق وتم استعراض المشروعات الخاصة بمحافظة الاسكندرية مثل مشروع ترام الرمل والذى يجرى حاليا إختيار الاستشاري الخاص به بالاضافة بحث مخطط تطوير خط ابو قير، وفي ختام الاجتماع تم استعراض مشروعات الهيئة المقترحة والمستقبلية في محافظة الدقهلية مثل مترو انفاق المنصورة والقطار المكهرب المنصورة دمياط جمصة.