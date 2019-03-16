أخبار مصر | حزب مستقبل وطن ينجح في إنهاء خصومة بين عائلتين بإمبابة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن ينجح في إنهاء خصومة بين عائلتين بإمبابة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في انهاء الخصومات بين العائلات والأفراد و حرصا من قيادات الحزب على العيش في سلام ونبذ العنف والخلافات عقدت أمانة قسم إمبابة جلسة صلح وإنهاء خصومة بين خالد معوض من أبناء أسوان وحسن عبد السلام من أبناء أسيوط فى إمبابة بحضور كبار العائلات وعدد كبير من الشباب.

وبحسب البيان الذي أصدره الحزل، أكد أن الجميع كان على قدر المسؤولية والوعي، حيث تحولت جلسة الصلح إلى حوار مثمر حول التعديلات الدستورية وأهميتها للوطن والمواطن بحضور نائبة الحزب د شادية ثابت وأمين الحزب في إمبابة وأعضاء الحزب.