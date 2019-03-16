أخبار مصر | النائب محمد فؤاد يطالب وزير التعليم العالي بسرعة حل أزمة عمادة إعلام القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب محمد فؤاد يطالب وزير التعليم العالي بسرعة حل أزمة عمادة إعلام القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي، الإسراع في حل أزمة عمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وقال فؤاد، في بيان صحفي، إن الوزارة لم ترد حتى الآن على طلب الإحاطة المقدمة بخصوص تلك الأزمة، مشيرا إلى أن إجراءات اختيار العميد المقبل توقفت دون سبب.

كان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار بشأن أزمة منصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

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وقال النائب في طلبه، إنه في يونيو 2017 تم فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتقدم آنذالك 4 أساتذة بأوراق ترشحهم، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام ونصف العام، تم فتح باب الترشح للمنصب مرة أخرى، بحجة تقادم أوراق من سبق لهم التقدم لشغل المنصب.

وأشار النائب، في طلبه إلى أن الأمر مثير للريبة والشك، مطالبا بكشف سبب تأخر الاختيار وأسباب إعادة فتح باب الترشح للمنصب.

يذكر، أن أزمة عمادة إعلام القاهرة تصاعدت في الفترة الأخيرة، بسبب المخالفات الإجرائية في الاختيار، وعدم وجود خطاب رسمي من وزير التعليم العالي بشأن إعادة الأوراق مرة أخرى.