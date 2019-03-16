أخبار مصر | رئيس "إفريقية النواب" يطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لدحر الإرهاب وعد الاكتفاء بالإدانات

وأدان رضوان هذا الهجوم الارهابى قائلا:"هذا الهجوم يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية"، مُقدما العزاء والمواساة لأسر الضحايا داعيًا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وطالب رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالتكاتف سويا لدحر الإرهاب بكل صورة وإلا يقتصر التظافر فقط من خلال بيانات شجب وإدانة.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

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وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد البيان وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكل أسر الضحايا، مشيرا إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية، ويمثل تذكيرا جديدا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

ونوَّه البيان بمتابعة وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا لتطورات هذا الحادث الأليم، فضلا عن استمرار التواصُل مع السلطات النيوزيلندية المعنية في هذا الشأن.

