مصر | تأجيل محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل لـ13 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل لـ13 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 30 تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة قصر النيل بالقضية المقيدة برقم 2038 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة لجلسة 13 أبريل المقبل لحضور الدفاع مع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين وسكرتارية محمد الجمل.

والمتهمين هم كل من أحمد محمد مصطفى محمود وعبد الله يونس محمد رحيم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.