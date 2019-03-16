انت الان تتابع 9 تصريحات لـ«شاروبيم» أغضبت الجميع في الدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح محافظ الدقهلية مدرسة يوم الجمعة وأحضر الطلاب.. رد على طلب بإنارة المقابر: «الموتى اشتكوا» وقال لمواطن مريض يطلب تحمل الدولة تكاليف ولادة زوجته: «مين قالك تتجوز»

أثار الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المحافظة بسبب ردود أفعاله وتصريحاته المثيرة للجدل، سواء في المجالس التنفيذية بديوان المحافظة، أو في أثناء لقائه المفتوح مع المواطنين، والنقاش معهم عن مطالبهم، بالإضافة إلى تصريحاته في البيانات الرسمية الإعلامية منذ توليه حقيبة المحافظة من 6 أشهر، حتى أصبحت مواقفه المشاكسة حديث الشارع الدقهلاوي، وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي. نتناول أبرزها في التقرير التالي:

مين قالك تتجوز في لقائه مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، مطلع يناير من العام الجاري، عنف شاروبيم شابا مصابا بفتق في البطن يطالب بالعلاج على نفقة الدولة ومصاريف ولادة زوجته، قائلا: "إنت تزوجت ليه ما دمت غير قادر على تحمل مسؤولية نفسك، ربنا قال اسعوا في الأرض"، وذلك بعد أن أكد وكيل وزارة الصحة أن

مين قالك تتجوز

في لقائه مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، مطلع يناير من العام الجاري، عنف شاروبيم شابا مصابا بفتق في البطن يطالب بالعلاج على نفقة الدولة ومصاريف ولادة زوجته، قائلا: "إنت تزوجت ليه ما دمت غير قادر على تحمل مسؤولية نفسك، ربنا قال اسعوا في الأرض"، وذلك بعد أن أكد وكيل وزارة الصحة أن المواطن تخلف عن موعد علاجه في مستشفى المنصورة الدولي، فعلق الشاب: "ماكنش معايا أجرة أركب للمستشفى".

ونصحه شاروبيم: "لما شاب مثلك عمره 27 عامًا لا يسعى للعمل، كيف ستكمل حياتك؟ مرض الفتاق يعانى منه الكثيرون من الشعب المصري ولا يعيقهم عن العمل".

عندما يشتكي الأموات

10 فبراير الماضي، وفي أثناء جولة تفقدية للمحافظ بقرية «الشعالة» التابعة لمركز السنبلاوين، صدم «شاروبيم» أحد الأهالي المطالبين بإنارة المقابر حتى يتمكنوا من دفن الموتى ليلا، إذ قال: "يا أخي هم الأموات اشتكوا لك"، ما أثار غضب المواطن، وتدخل الحاضرون لتهدئة الأجواء.

مش محتاجين المحافظ

بعد يوم واحد من أزمة إنارة المقابر، نشبت مشادة بين شاروبيم والأهالي في شربين، خلال افتتاحه مدرستين جديدتين، إذ طلب منه مواطن تحديد موعد افتتاح موقف جديد، ليرد منفعلا: "افتحوه إنتم بقى واشتغلوا، مش محتاجين المحافظ في كل حاجة".

وتدخل النائب إيهاب السلاب، قائلا: «هو حد يقدر يعمل حاجة من غير توجيهات المحافظ».

وأوضح شاروبيم: «لدينا 26 مدرسة جديدة بين افتتاح ووضع حجر أساس، ولا يعقل أن أذهب إليها جميعًا لافتتاحها، وسأفتتح 3 أو 4 مدارس، والباقي ستبدأ الدراسة بها، مش كل حاجة تقولوا المحافظ، افرض أعطيتك ميعادا وكان عندي اجتماع في الوزارة، نسيب الموقف مقفول»، وأمر بالتشغيل التجريبي للموقف.

هنبعت لكم البيان

وفي 12 فبراير، منع شاروبيم الصحفيين من تغطية لقاءات المواطنين بالمجلس التنفيذي، وأمرهم بالخروج، قائلا: "اتفضل اطلع بره، أنا مانع حضور الصحفيين والمصورين".

وأشار إلى أن الصحفيين عليهم الاكتفاء بالبيان الإعلامي الصادر عن إدارة العلاقات العامة.

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عروض رصف الطرق

في اجتماعه مع لجنة التنسيق الحضاري، دعا المحافظ المواطنين لتحمل نصف تكلفة رصف الشوارع الجانبية في حالة رغبتهم في رصفها على أن تتحمل المحافظة نسبة 50% من تكلفة الرصف، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة يوم 20 فبراير.

وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد بالتبرع وتحمل تكلفة رصف الشوارع الضيقة الجانبية والمتفرعة بالجهود الذاتية، وبين رافض لأنها خدمات ملزمة من الدولة.

افتتاح مدرسة يوم الجمعة

افتتح شاروبيم توسعات في مدرسة الشهيد محمد أحمد سرحان الابتدائية للتعليم الأساسي، بقرية كوم الدربي التابعة لإدارة المنصورة التعليمية، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير، رغم أنه يوم العطلة الرسمي، وحضر عدد من التلاميذ مراسم الافتتاح.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب نزلوا طواعية دون إجبارهم، فرحين بوجود المحافظ في قريتهم، وهم من طلبوا منه افتتاح التوسعات الجديدة بالمدرسة.

مبروك عليكم

وفي 5 مارس الجاري، رد شاروبيم على مواطن طلب منه استكمال رصف شارع بقرية الدرافيل التابعة لمركز بلقاس، قائلًا: "المالية سحبت 19 مليون جنيه من موازنة المحافظة، وأصبح رصيد بعض المراكز صفرا، منها بلقاس.. مبروك عليكم".

جايبة العيش بكام

وبعد 3 أيام من واقعة «مبروك عليكم» اشتكت سيدة تقطن بمدينة بني عبيد من سوء حالة رغيف العيش وانعدام جودته، قائلة لشاروبيم، وهي تمد له يدها بكيس مليء بالخبز: "ريحته وحشة وطعمه وحش.. مين يقبل كده؟.. مفيش أي رقابة"، وذلك أثناء جولته التفقدية لمركز بني عبيد وميزانية ميت فارس، وافتتاح مسجد قاسم حسانين.

ورد شاروبيم على المواطنة بقوله: "جايباهم بكام، ردي عليا الرغيف بكام؟"، قائلة: "الرغيف بشلن"، ثم تابع شاروبيم "هخدهم وادفع لك جنيه بحاله".

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن العيش جودته جيدة وهو نفسه يأكل منه، وأمام إصرار السيدة على أن غياب الرقابة عن رغيف العيش سيسبب الأمراض المزمنة للأسرة، عنفها قائلًا: "محدش أكل عيش وجاله سرطان، كلامك يمكن أن يعرضك للمساءلة القانونية".

ووجه شاروبيم بتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتموين لمراقبة المخابز في نطاق بني عبيد وأخذ عينات من الخبز والدقيق لتحليلها.

أزمة مع النواب

انسحب النواب من القاعة الكبرى بديوان المحافظة أثناء زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء لتفقد مشروعات تنموية، أكتوبر الماضي، احتجاجا على معاملة المحافظ لهم.

وأكد النواب في اجتماع ودي مع مدبولي لتهدئة الأجواء، أن شاروبيم سبق منعهم من حضور المجلس التنفيذي، وبرر سبب استبعادهم من الحضور لعدم عرقلة عمله "مش هسمح لأي نائب يملي عليا قرارات".

وأشار النواب في الاجتماع إلى أن شاروبيم يسيء إليهم بتصريحه: "النواب يجيبوا لي تأشيرات غلط وعايزني أوقعها" دون توضيح من فعل ذلك، متهمين المحافظ بأنه اتخذ منهم أعداء، ويتعامل معهم من برج عال رغم أنهم ممثلو الشعب.