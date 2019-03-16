وزير الري: السد العالي جاهز لاستقبال ضيوف الملتقى

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صورة من زيارة وزير الري
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع السد العالي ونصب رمز الصداقة المصرية السوفييتية، جاهز لاستقبال ضيوف ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، الذى ينطلق مساء اليوم ولمدة 3 أيام بحضور الرئيس السيسى. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الري، يرافقه المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، بمنطقة السد العالي، والتي شملت السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفييتية، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في ملتقى الشباب.
كما تفقد الوزير -قبل انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي تستضيفه أسوان- بازارات بيع المنتجات الأسوانية، والكافيتريات، ومركز خدمة الزائرين، وقاعات كبار الزوار بمنطقة السد العالى. ووجه الوزير بإعداد كل المزارات التابعة للوزارة لاستقبال الوفود الشبابية الإفريقية المشاركة في الملتقى، وعلى رأسهم المزارات
كما تفقد الوزير -قبل انطلاق ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي تستضيفه أسوان- بازارات بيع المنتجات الأسوانية، والكافيتريات، ومركز خدمة الزائرين، وقاعات كبار الزوار بمنطقة السد العالى.
ووجه الوزير بإعداد كل المزارات التابعة للوزارة لاستقبال الوفود الشبابية الإفريقية المشاركة في الملتقى، وعلى رأسهم المزارات ومشروع السد العالي ومتحف النيل ورمز الصداقة المصرية السوفييتية.
وتنطلق، في الخامسة من مساء اليوم، أعمال ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والذي تدور أجندته حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، وتتنوع أشكال الحوار في الملتقى بين جلسات وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار، وتبدأ أولى فعاليات الملتقى بحفل تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
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