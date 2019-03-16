انت الان تتابع التعليم: مدرس الإنجليزي بيكلفنا 100 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
معلم - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التظلمات على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، ولم يتم استثناء أي بيانات أو أحد في إجراءات المسابقة حتى شرط القيد العائلى تم فقط النزول به حتى الدرجة الثانية فقط، موضحا أن هناك تواصل مع المتقدمين بشكل مستمر والوزارة تختار الأفضل والملتزم في المسابقة، ولن تتنازل عن أى شرط من شروط المسابقة، وأن بعض الإدارات كانت بها شكاوى وتم فحصها فهناك 96 ملفا في الشرقية تم استبعادهم، لكن بعد فحصها سمح لهم بدخول الامتحانات.
وشدد عمر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، اليوم السبت، على أنه سيتم فحص العقود بإجمالي 65 ألف عقد، موضحا: "هناك بعض أعمال التزوير في الأوراق منها الخدمة العامة وبعض الأوراق الأخرى".وذكر أن المسابقات المقبلة لن يسمح فيها بتعيين غير مؤهلين، لافتا إلى: "نريد خريجين
وشدد عمر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، اليوم السبت، على أنه سيتم فحص العقود بإجمالي 65 ألف عقد، موضحا: "هناك بعض أعمال التزوير في الأوراق منها الخدمة العامة وبعض الأوراق الأخرى".
وذكر أن المسابقات المقبلة لن يسمح فيها بتعيين غير مؤهلين، لافتا إلى: "نريد خريجين مستوفيين الشروط ولن نستهلك موارد الدولة في تأهيل الأشخاص فخريج اللغة الإنجليزية يكلف قرابة 100 ألف جنيه لتأهيله".
وأوضح أنه سيتم محاسبة أي مقصر ومخالف وغير ملتزم بالتعليمات، فبعض الذين تقدموا للمسابقة اكتشفت الوزارة أنهم يعملون فى جهات خاصة وحكومية، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بسد الخانة أو المتطوعين للعمل في التربية والتعليم، لأن الوزارة لا تعلم ما يقدمه للطلاب في المدرسة قائلا: "نريد مربي أجيال حقيقي".
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