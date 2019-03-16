شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة المصير المشترك بين مصر والصين تناقش أهمية طريق الحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من الباحثين والمسؤولين الصينيين إن هناك أهمية كبرى بين القاهرة وبكين، خاصة فيما يتعلق بطريق الحرير، جاء ذلك خلال ندوة أقامتها المجموعة الصينية للنشر الدولي، تحت عنوان «المصير المشترك بين الصين وأفريقيا»، التي نظمها مجلة «الصين اليوم» ومركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس؛ بمناسبة انعقاد دورتي مجلس النواب والمجلس الاستشاري الصيني، وتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناولت الندوة العلاقات التاريخية بين مصر والصين عبر طريق الحرير الذي امتد لآلاف الأعوام قبل الميلاد، وكذلك العلاقات العربية الصينية، بحضور نائبة السفير الصيني لدى مصر ليو يونج فونج، والدكتور سونج قوه يو، مدير مركز الدراسات الدبلوماسية الاقتصادية بجامعة فودان، والسفير محمد نعمان جلال سفير مصر الأسبق لدى الصين.