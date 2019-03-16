شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الاستقرار المناخي والأمطار يضربان محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت موجة من الطقس السيئ، السبت، عددًا من المحافظات مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ للرياح المحملة بكميات من الأتربة، فضلا عن استمرار إغلاق بعض الموانئ. في الإسكندرية، تعرضت سواحل المدينة وأجزاء من الساحل الشمالى لطقس سيئ أدى إلى سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء وشركة نهضة مصر بسيارات وعمال لإزالة آثار الأمطار، وذلك لضمان استمرار حركة المرور والمارة،

فيما أعلنت سلطات الميناء استمرار فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وشهدت مدن وقرى كفر الشيخ هطول أمطار غزيرة تسببت في تكوين برك من المياه بالشوارع. وقال أحمد عبده، نقيب الصيادين بالمحافظة، إن حركة الصيد ببحيرة البرلس لا تزال متوقفة، فضلًا عن استمرار إغلاق بوغازي رشيد وميناء الصيد ببرج البرلس بسبب نوة الحسومات والرياح وارتفاع الأمواج.

وتعرضت مدن شمال سيناء لسقوط أمطار غزيرة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وهبوب رياح باردة، حيث تسببت الأمطار في انتشار برك من المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومداخل ومخارج كباري العريش، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية حذرًا من السائقين، وخلت الأسواق من المارة، بجانب انقطاع التيار الكهربي، وفضل أغلب المواطنين عدم الخروج إلى الشارع والبقاء بمنازلهم.

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وقرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظة، مشددًا على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري والأرصاد الجوية بالمحافظة لمتابعة الظروف الجوية.

وتعرضت القليوبية لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة، مصحوبا بنشاط ملحوظ للرياح المحملة بكميات من الأتربة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ، ووجه المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، رؤساء المدن والأحياء والحماية المدنية والكهرباء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نشوب حرائق وسقوط أشجار أو ما شابه بسبب ارتفاع معدل الرياح، وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الالتزام بمنازلهم قدر الإمكان، خاصة مرضى حساسية الصدر حفاظاً على صحتهم، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت قرى ومدن الشرقية حالة من عدم الاستقرار المناخى والطقس البارد وتكاثف للسحب المنخفضة لاحقها سقوط أمطار متوسطة على معظم الأنحاء.

ووفرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيارات لشفط المياه، حال تراكمها في الشوارع، وذلك من خلال غرفة طوارئ بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع جميع المدن والأحياء. وتعرضت مراكز ومدن الغربية لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة بسبب تغيرات الأحوال الجوية وتقلبات الجو.

ووجه حامد هليلة، السكرتير العام، برفع حالة الطوارئ بجميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، وشفط المياه الموجودة في الشوارع أولا بأول، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

وشهدت المنيا هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال الصفراء على الطرق الصحراوية السريعة الثلاث، ما دفع الفرق المرورية للحد من السرعات ووقوع حوادث تصادم أو انقلاب.