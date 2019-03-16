شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحى بالمطار يعزل 12 راكبا قادمين من السودان لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت عزل 12 راكبا مصريا قادمين من العاصمة السودانية الخرطوم وذلك لعدم وجود شهادات تطعيم ضد الحمى الصفرا.

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وقالت مصادر طبية أنه اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الخطوط تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحى بعدم حمل 12 مصريا لشهادات التطعيم ضد العدوى بالمخالفة للاجراءات الطبية اللازمة على الركاب القادمين من السودان.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، أمر بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار إلى المستشفى الحميات .