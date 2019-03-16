شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تحصين 3.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى ما تم تحصينه من رؤوس ماشية بلغ حوالى 3778382 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية، لأول مرة فى حملات التحصين ضد الحمى القلاعية منذ بدايتها وحتى الآن.

وأشار "ابوستيت"، فى بيان اليوم، إلى أنه يجرى حاليًا التجهيز للحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى التى والمزمع بدايتها خلال الأيام القادمة.

واكد وزير الزراعة، أن تلك الحملات من شأنها الحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها، فضلا عن دعم المربيين بكافة محافظات الجمهورية، وحماية مواشيهم والحفاظ على استثماراتهم.