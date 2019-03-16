10 صور ترصد استعدادات احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ينطلق بعد قليل فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وتمتد فعالياته على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما. ويحضر الملتقى مجموعة من وزراء الشباب وعلى رأسهم (نيجريا - جيبوتي - تشاد - غانا - بوروندي - سيراليون - الصومال - جامبيا - السودان - الجابون - العراق - فلسطين - غينيا - موزمبيق) إلى جانب مشاركة موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، كما تشارك مريم المنصوري، أول طيار مقاتلة من دولة الإمارات.

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