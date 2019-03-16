السيسي يصل مقر احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى مقر احتفالية ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، والتي تقام ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم في 10 فبراير الماضي، رئاسة الاتحاد الأفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس عام 2002 بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية.

كان الرئيس السيسي، اصطحب بعض الشباب المشاركين في الملتقى في جولة نيلية بمدينة أسوان عصر اليوم.

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