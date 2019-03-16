بث مباشر| السيسي يفتتح فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 وحتى 18 من مارس الجاري.
واصطحب الرئيس السيسي، بعض المشاركين في الملتقى في جولة نيلية بمدينة أسوان، عصر اليوم.
وملتقى الشباب العربي والأفريقي أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.
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