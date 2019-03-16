السيسي يصطحب المشاركين بملتقى الشباب العربي الأفريقي في جولة نيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض المشاركين في ملتقى الشباب العربي والأفريقي، في جولة نيلية بمدينة أسوان، اليوم السبت.

وحرص المشاركون في الجولة النيلية على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس السيسي، وتبادل النقاش حول عدد من القضايا معه.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي، اليوم، فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 وحتى 18 من مارس الجاري.

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وملتقى الشباب العربي والأفريقي أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

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