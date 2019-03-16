سمير مرقص: قوة ثورة ١٩١٩ ولدت من قهر أربعة عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال سمير مرقص، إن مصر عاشت أربعة عقود سابقة لثورة ١٩١٩ من البؤس وحصار الحرياتمن حكام مصر، وتعطيل الدستور، والفتنة ومحاولة ضرب مصر من داخلها، ونهب خيرات المصريين وإنهاك مصر بالضرائب والديون حتى تبقى مصر قطرا زراعيا لا تقترب من الحداثة.

وقال مرقص، خلال كلمته في مؤتمر "ثورة 1919 بعد مئة عام": هذه الأسباب دفعت المصريين إلى الثورة، وعاشت مصر هذه العقود الأربعة التي دفعت المصريين إلى الثورة.

وأضاف مرقص: في ثورة ١٩١٩ ولأول مرة يتحرك المصريون بشكل منظم، كما أنها أول مرة يخرج المصريون من انتماءاتهم الأولية والانتماء للدولة والوطن فقط، دون أن يكون لهم أي مآرب أخرى، بعدما كانت الازمة الطائفية محتدمة منذ عام ١٩١١، إلى أن جاءت الثورة لتقضي عليها تماما.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي: "ثورة 1919 بعد مئة عام"، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019؛ بمشاركة 85 باحث ومفكر من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.