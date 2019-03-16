"الجزار" يتفقد أبراج بالعلمين الجديدة: تصل لـ41 "دور" وتضم 450 شقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، برفقة مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الشاطئية الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقال الجزار: جار تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور السابع عشر، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، موضحاً أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات.

وشدد وزير الإسكان، بحسب بيان السبت، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل دوري المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

كما تفقد الوزير المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراج يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.