- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
بمكتبه الكائن بشارع طلعت حرب، يجلس منير فخري عبد النور، حفيد القيادي بثورة 19 فخري عبد النور، وسط ذكريات الثورة، ومؤسسي حزب الوفد، الذي حافظ عليه جده بعد وفاة سعد زغلول، ليهدي "الخليج 365" مجموعة من الصور الخاصة التي توثق فترة إنشاء الوفد المصري وتحمل جانبًا من تاريخ الزعيم سعد زغلول، وذلك تزامنًا مع ذكرى الثورة الـ100.
وتضم مجموعة من الصور تاريخ إنشاء الوفد الثالث بمجموعة من القيادات آنذاك وهم : "مصطفى النحاس، ومرقص باشا، وجزار العدي، وعلي أمين، ومصفى بكير، وفخري عبد النور، وجورجي خياط، والعربي القرشي وحسين هلال، وواصف بطرس".
وتتضمن هذه المجموعة صورًا لسعد باشا ورفاقه بمسجد وصيف بعزبة سعد باشا، وجزء منها ببساتين بركات بمنزل فتح الله بركات، والكائن أمام ترعة الإسماعيلية، بحسب منير.
كما تتضمن الصور مجموعة من أعضاء وقيادات الوفد المصري منهم بحسب ذاكرة منير " أحمد ماهر، فتح الله بركات، وعباس العقاد بأحد الصور، وقال عن العقاد إنه كان مغرمًا بسعد زغلول وكان من مريديه، ويتذكر متابعا: "وذهب العقاد مع سعد زغلول لمسجد وصيف، والكائن بجوار كفر الشيخ، قبل وفاة الأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر منير فخري عبد النور يهدي "الخليج 365" صورًا خاصة في مئوية ثورة 1919 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.