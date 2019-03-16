انت الان تتابع التعليم: إلغاء اختبارات 100 شخص في مسابقة العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

معلم - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه تم الغاء اختبارات 100 شخص في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في دبلوم الفني الزراعي بسبب مشكلة، وتم إعادة اختبارهم مرة أخرى في نهاية الاختبارات، كما أن هناك تحديات ظهرت في الاختبارات وتم تداركها، مؤكدا أن من صور الأسئلة بالتليفون تم إلغاء نتيجته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، كما تم إرسال 63 ألف إيميل للمتقدمين للمسابقة بعد الاختبارات، وتفاعل مع هذه الايميلات قرابة 80%، لمعرفة إجراءات ما بعد الاختبارات.

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، اليوم السبت، أنه يوم الثلاثاء المقبل سيكون امتحان المتغيبين، ومن الثلاثاء حتى الخميس، يتاح لغير المستوفين للأوراق تسليم الأوراق في المديرية وليس الإدارة، كما تم تشكيل لجنة لفحص أوراق وملفات المتظلمين.وأوضح أن التعاقدات

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