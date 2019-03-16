الإثنين.. التعاقد مع الناجحين بمسابقة عقود المعلمين

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وزير التعليم طارق شوقي
أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه سيتم اختبار 5 آلاف و87 معلما لم يتقدموا للاختبارات في المرحلة الـولى بمسابقة العقود المؤقتة، يوم الثلاثاء المقبل، لضمان حصول كل متقدم على حقه، بشرط أن يسدد رسوم 100 جنيه في مكتب البريد أو أي مركز من مراكز الاختبارات التي تم الإعلان عنها وهى 51 مركزا، مضيفا إن جهات دولية وضعت الاختبارات في التخصصات، ومن يرغب في التقدم بتظلم من الراسبين، أمامه فرصة حتى يوم الخميس المقبل بشرط سداد مبلغ 100 جنيه.
وشدد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، اليوم السبت، على أن الوزارة تعلن النتائج على موقعها بطاقة الرقم القومي، وأيضا ترسل إيميل للمتقدمين، ومن ثم تبدأ في إجراءات التعاقد يالإدارات التعليمية، موضحا أن التعاقدات ستبدأ من يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وسوف يعرف
وشدد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، اليوم السبت، على أن الوزارة تعلن النتائج على موقعها بطاقة الرقم القومي، وأيضا ترسل إيميل للمتقدمين، ومن ثم تبدأ في إجراءات التعاقد يالإدارات التعليمية، موضحا أن التعاقدات ستبدأ من يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وسوف يعرف الناجحين موعد التعاقد من خلال رسالة.
وأوضح أن الاختبارات سوف تعقد للمتقدمين الذين سوف يتظلمون، الأسبوع الجاري، وهناك 941 وظيفة فى التعليم العام بالمسابقة و1469 تعليم فني لم يتقدم عليها أحد، لافتا إلى أن هناك ناجحين في المسابقة لن يتسلموا العمل إلا بعد إعلان نتيجة الذين يتقدمون للاختبارات، والذين تغيبوا عن المرحلة الأولى والتى تمت خلال الأسبوعين الماضيين.
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