انت الان تتابع الإثنين.. التعاقد مع الناجحين بمسابقة عقود المعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم طارق شوقي

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه سيتم اختبار 5 آلاف و87 معلما لم يتقدموا للاختبارات في المرحلة الـولى بمسابقة العقود المؤقتة، يوم الثلاثاء المقبل، لضمان حصول كل متقدم على حقه، بشرط أن يسدد رسوم 100 جنيه في مكتب البريد أو أي مركز من مراكز الاختبارات التي تم الإعلان عنها وهى 51 مركزا، مضيفا إن جهات دولية وضعت الاختبارات في التخصصات، ومن يرغب في التقدم بتظلم من الراسبين، أمامه فرصة حتى يوم الخميس المقبل بشرط سداد مبلغ 100 جنيه.

وشدد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، اليوم السبت، على أن الوزارة تعلن النتائج على موقعها بطاقة الرقم القومي، وأيضا ترسل إيميل للمتقدمين، ومن ثم تبدأ في إجراءات التعاقد يالإدارات التعليمية، موضحا أن التعاقدات ستبدأ من يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، وسوف يعرف

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