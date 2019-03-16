شكرا لقرائتكم خبر عن سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح السبت، ١٦ مارس ٢٠١٩، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، إمستردام بهولندا، تمت سيامة الشماس الدياكون شنودة فرحان كاهنًا باسم القس شنودة علي مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة «Busum» التابعة للإيبارشية. أتم طقس السيامة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا و بلجيكا.

شارك في صلوات القداس والسيامة أيضًا مجمع الآباء الكهنة بهولندا، وأعداد كبيرة من الشعب والشمامسة والخدام. وسيقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء و القديس العظيم الامير تواضروس المشرقي بهولندا.