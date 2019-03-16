شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستعرض مع «الأنفاق» مشروعات المترو والقطار الكهربائي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الهيئة القومية للأنفاق المشروعات التي يتم تنفيذها والمستقبلية، والتي تأتي في مقدمتها استكمال المرحلة b4 وأيضا اللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدارية ومشروع قطار المنصورة /دمياط/ جمصة/ وترام الرمل بالإسكندرية.

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى منوها بأنه على كافة العاملين بالهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعظيم كافة الإمكانات المتاحة والاستغلال الأمثل لها لزيادة موارد هذا المرفق الحيوي الهام، مؤكدا أنه من حق المواطن دائما أن يقدم له خدمة جيدة.

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جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لعدة ساعات عقده المهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وبحضور كل من رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفني والعضو المنتدب للتشغيل والصيانة في مقر هيئة الأنفاق، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، حيث استعرض الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمخطط الانتهاء منها في 2023.

وتابع معدلات تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث، حيث وجه وزير النقل بتكثيف الأعمال لتشغيل محطتي (النزهة وهشام بركات) من 4B نهاية هذا العام على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020، بالإضافة إلى متابعة خطة هيئة الأنفاق لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث حيث تم التعاقد على توريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أولى القطارات في إبريل 2020.

ثم استعرض وزير النقل المخطط الخاص بتطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو، وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وكذلك إنشاء ورشة كوتسيكا تدخل ضمن خطة تطوير الخط الأول، كما أن مشروع توريد 6 قطارات جديدة يدخل ضمن خطة تطوير الخط الثاني.

وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ القطار المكهرب السلام /العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان، أوضح رئيس هيئة الأنفاق أن المشروع في مرحلة تفعيل القرض ومرحلة تحويل المرافق وتم استعراض المشروعات الخاصة بمحافظة الإسكندرية، مثل مشروع ترام الرمل والذى يجرى حاليا إختيار الاستشاري الخاص به، بالإضافة بحث مخطط تطوير خط أبوقير، وفي ختام الاجتماع تم استعراض مشروعات الهيئة المقترحة والمستقبلية في محافظة الدقهلية مثل مترو أنفاق المنصورة والقطار المكهرب المنصورة دمياط جمصة.

وزير النقل كامل الوزير يجتمع مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق

وزير النقل كامل الوزير يجتمع مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق